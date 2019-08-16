РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 16 авг. Сторонникам партии «Единая Россия» и членам «Молодой Гвардии» в подмосковных Люберцах рассказали о реализации нацпроекта «Цифровая экономика», говорится в сообщении пресс-службы местного отделения партии.

Общественные обсуждения состоялись в пятницу при участии партактива местного отделения «Единой России». На заседании заслушали доклад начальника финансового управления администрации Люберец Андроника Пака.

«В ходе общественного обсуждения молодежь узнала об основных целях реализации национального проекта «Цифровая экономика» в горокруге Люберцы. Многие из сторонников задали вопросы о том, какие аспекты объединяет данный нацпроект. Было рассмотрено актуальное состояние системы цифровой экономики и перечислены ее составляющие, в частности, переход на электронные носители информации», – говорится в сообщении.

Пак отметил, что национальный проект «Цифровая экономика» создан для решения таких задач, как создание системы правового регулирования цифровой экономики, основанного на гибком подходе в каждой сфере, а также внедрение гражданского оборота на базе цифровых технологий. Также проект позволяет решать задачу создания глобальной конкурентоспособной инфраструктуры передачи, обработки и хранения данных преимущественно на основе отечественных разработок.

По словам Пака, городской округ Люберцы также участвует в реализации данного проекта, в целях которого предусматриваются средства на реализацию федерального проекта «Цифровое государственное управление» на предоставление доступа к электронным сервисам цифровой инфраструктуры в сфере «ЖКХ» в общей сумме 6,4 миллиона рублей, и на реализацию федерального проекта «Информационная инфраструктура» для обеспечения организаций дошкольного, начального, общего, основного общего и среднего общего образования доступом в интернет в сумме 6 миллионов рублей.

«Цифровые технологии совершенствуются с каждым днем. Члены партии «Единая Россия» активно используют их в своей работе. Так, электронная платформа «Избиратель – депутат» позволяет информировать жителей о результативности работы представителей власти», – подчеркнул руководитель местного штаба «МГЕР» Георгий Николаев.