РИАМО - 16 авг. Судоходство по каналу имени Москвы между шлюзами №7 и №8 в районе Тушинского тоннеля возобновилось после аварийно-восстановительные работ, говорится в сообщении пресс-службы ФГБУ «Канал имени Москвы».

В начале января 2019 года в Тушинском тоннеле на северо‑западе Москвы обвалился грунт, на автомагистраль вынесло воду с песком и глиной. Тоннель располагается под земляной дамбой и руслом канала имени Москвы. Для работ на дамбе из канала спустили 330 тысяч кубометров воды.

«Судоходство между шлюзами стартовало в пятницу в 08:30. Первым прошел пассажирский теплоход «Баттерфляй» «Флотилии Рэдиссон Ройал». Судно следовало со стороны Северного речного вокзала до гостиницы «Украина», – отмечается в сообщении.

К настоящему времени все основные строительно-монтажные работы завершены. До ноября предстоит восстановить проектное положение оптико-волоконной линии для обеспечения связи диспетчерских служб, а также провести испытания автоматической системы мониторинга уровня воды и состояния дамб.

Навигация на участке канала между 7-м и 8-м шлюзами не открылась 24 апреля вместе с началом судоходства в Москве и Московской области. Тогда сроки перенесли на начало лета.

Недочеты при проектировании Тушинского тоннеля на Волоколамском шоссе, а также низкое качество строительно-монтажных работ и материалов при его возведении в 2000 году стали причиной аварии. К таким выводам пришла межведомственная комиссия Ространснадзора.