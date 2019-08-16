РИАМО – 16 авг. Президент РФ Владимир Путин присвоил звания Героев России двум пилотам компании «Уральские авиалинии», которые экстренно посадили пассажирский лайнер в Подмосковье, благодаря их действиям были спасены жизни 226 человек, сообщает ТАСС.

Утром 15 августа в поле в Раменском городском округе совершил жесткую посадку Airbus A-321 «Уральских авиалиний». После вылета из аэропорта «Жуковский» в оба двигателя лайнера попали птицы, в результате чего возникло их задымление. В момент инцидента на борту находилось 226 человек. Все остались живы, пострадали 76 человек.

«Мною подписан указ о награждении экипажа воздушного судна, которое, как известно, произвело внештатную посадку, жесткую», – сказал глава государства, открывая совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ.

Путин подчеркнул, что командир воздушного судна и второй пилот награждены званиями Героев России.

«Все остальные члены экипажа – орденами Мужества», – дополнил российский лидер.

В ходе мероприятия Путин выразил надежду, что «таких происшествий у нас будет как можно меньше – хотелось бы, чтобы вообще ничего подобного не происходило».

Как уточняется на сайте Кремля, звание Героев России присвоено командиру Дамиру Юсупову и второму пилоту Георгию Мурзину.

За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга в экстремальных условиях, орденом Мужества наградят старшего бортпроводника Дмитрия Ивлицкого, бортпроводников Надежду Вершинину, Дмитрия Гончаренко, Алию Слякаеву и Яну Ягодину.