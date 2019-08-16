РИАМО - 16 авг. 192 повара-любителя поборются друг с другом за приготовление самого вкусного варенья в столице на первом этапе кулинарного баттла в рамках фестиваля «Цветочный джем», говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла городских уличных мероприятия «Московские сезоны».

Первый тур поединков пройдет 24 и 31 августа с 16:00 до 19:00 на 12 площадках. Каждый участник приготовит неповторимое авторское лакомство из предложенных фруктов и ягод, а также сможет добавить туда специальные ингредиенты на выбор. В состязаниях примут участие 48 команд по четыре человека. В процессе им будут помогать опытные шеф-повара.

«Самое вкусное варенье Москвы выберут в три этапа. В общей сложности варенье будут готовить 48 часов, использовав 63 рецепта. Оценивать приготовленное варенье будут зрители – все желающие гости фестиваля «Цветочный джем», — говорится в сообщении.

Авторы лучших рецептов пройдут во второй тур, который состоится 1 сентября уже на трех площадках. В роли судей вновь выступят посетители фестиваля.

Победитель определится 7 сентября на площадке по адресу: улица Перерва, владение 52. Церемонию финала конкурса проведет известная телеведущая Юлия Барановская. Все участники кулинарных баттлов получат памятные подарки, а победители - ценные призы.

Посмотреть на соревнования первого тура можно 24 августа в новой Москве, поселение Краснопахорское, спортивный парк «Красная Пахра», а 31 августа – на Сиреневом бульваре, владение 1, в Троицке, на Ореховом бульваре, владение 24, на улице Городецкая, владение 1, на бульваре Дмитрия Донского, владение 11.

Также они пройдут на площади Славы, на улице Митинская, владение 31, на улице Святоозерская, владение 1, на улице Матвеевская, владение 2, на улице Перерва, владение 52, на улице Профсоюзная, владение 41, а также на площади Юности в Зеленограде.