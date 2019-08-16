РИАМО - 16 авг. Администрация подмосковного Жуковского начала вывоз мусора со свалки у озера Глушица, чтобы полностью ликвидировать навалы мусора понадобится от 90 до 110 миллионов рублей, работы должны закончить не позднее 2020 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

В пятницу в Жуковском прошло обследование территории, примыкающей к аэропорту. Поводом для этого послужила жесткая посадка самолета компании «Уральские авиалинии». Целью рейда была оценка орнитологической ситуации на проблемных объектах в Жуковском. В ходе него была изучена территория возле озера Глушица, где несколько лет назад была организована незаконная свалка, а также мусороперегрузочная станция компании «Экотранс».

«Напомню, что в 2017 году именно Минэкологии остановило сброс отходов возле озера. Во многом благодаря нашим усилиям удалось изъять захламленные участки у недобросовестных собственников. Администрация округа Жуковский начала вывоз мусора. Однако собственных ресурсов у муниципалитета мало», — сказал зампред правительства Московской области – министр экологии и природопользования Подмосковья Дмитрий Куракин.

По его словам, чтобы полностью ликвидировать свалку, нужно серьезное финансирование: по подсчетам, от 90 до 110 миллионов рублей.

«Сегодня мы договорились, что совместно изыщем нужные суммы, чтобы ликвидировать свалку не позднее 2020 года», — подчеркнул Куракин.

Он добавил, что инспекторы эконадзора также привлекали к ответственности бывшего владельца перевалочного пункта «Экотранса». Теперь объект эксплуатирует другая компания, надзор за ней осуществляют федеральные органы.

«Но наша общая позиция такова: сейчас не время считаться полномочиями. Будем работать все вместе, поскольку безопасность полетов – наша общая забота», — подчеркнул зампред правительства региона – министр экологии и природопользования Подмосковья.

Он уточнил, что в ходе рейда обследовали все зоны, в которых потенциально могли возникнуть большие популяции птиц, представляющих угрозу для полетов. Орнитологических аномалий нигде не зафиксировано. Это подтверждают эксперты.

Минэкологии Подмосковья договорилось о совместной работе с Росприроднадзором. Цель – сформулировать конкретные меры по оздоровлению экологической обстановки вокруг таких важнейших объектов, как аэропорты.