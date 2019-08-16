РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 16 авг. В подмосковном Подольске 17 и 18 августа проведут рейд по проверке наличия автокресел в машинах, перевозящих детей, говорится в сообщении группы пропаганды БДД ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск.

«Отдел ГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск в предстоящие выходные, 17 и 18 августа, проведет профилактическое мероприятие «Детское кресло» для снижения детского травматизма», – говорится в сообщении.

Так как дети с самых первых месяцев жизни становятся любознательными путешественниками вместе с остальными членами семьи, одним из проявлений заботы о малыше является его комфортная и безопасная перевозка в автомобиле. Это обеспечивает правильно подобранное автокресло.