РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 16 авг. Посетителям офисов МФЦ в подмосковном Подольске 22 августа в честь Дня Государственного флага России раздадут значки с изображением триколора, сообщается на сайте администрации городского округа.

«Акция, в ходе которой посетителям МФЦ будут дарить значки с изображением российского триколора, пройдет в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг Подольска 22 августа. Мероприятие приурочено ко Дню Государственного флага Российской Федерации», – говорится в сообщении.

Значки будут раздавать по четырем адресам МФЦ в Подольске. В центральном офисе на улице Кирова, дом №39; в филиале «Подольский» на улице Высотная, дом №6; в филиале «Климовский» в отделении «Весенняя» на улице Заводская, дом №7; филиал «Климовский», отделение «Гривно» на улице Железнодорожная, дом №3.

Акция в МФЦ реализуется в рамках проекта «Чуткая власть».

Праздник, установленный на основании указа президента РФ 20 августа 1994 года, в 2019 году будет отмечаться 25-й раз.