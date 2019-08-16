РИАМО - 16 авг. Международный аэропорт «Шереметьево» проводит конкурс на лучший дизайн-проект своего талисмана, работы ждут от участников старше семи лет, говорится в сообщении пресс-службы воздушной гавани.

«Талисманом аэропорта «Шереметьево» может стать оригинальный символ или яркий запоминающийся персонаж, основная миссия которого отразить самобытность и уникальность «Шереметьево», его богатую историю и важность для гражданской авиации России и мира», – отмечается в сообщении.

Автор лучшего дизайн-проекта получит ценные призы от аэропорта. Кроме того, работа победителя будет представлена многомиллионной аудитории на официальном сайте аэропорта и в социальных сетях.

В конкурсе может принять участие любой желающий старше семи лет. Для участия необходимо прислать на электронную почту pressa@svo.aero дизайн-проект талисмана в электронном виде, заявку на участие в конкурсе и согласие на обработку персональных данных. Прием заявок продлится по 20 сентября.

С 3 по 10 октября экспертное жюри отберет 10 лучших работ. Выбранные проекты будут представлены для участия в онлайн-голосовании в социальных сетях, которое пройдет с 11 по 23 октября. По итогам голосования определится финалист конкурса, чей дизайн-проект завоевал наибольшее количество пользовательских голосов. Победитель будет объявлен 24 октября.

Международный аэропорт «Шереметьево» входит в топ-10 аэропортов-хабов Европы, крупнейший российский аэропорт по объемам пассажирских и грузовых перевозок. По итогам 2018 года аэропорт обслужил более 45,8 миллиона пассажиров, что на 14,3% превысило итоги 2017 года.