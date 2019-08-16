РИАМО -16 авг. Одобрена смета строительства детского сада на 250 воспитанников в Химках, дошкольное учреждение намерены ввести в эксплуатацию в 2020 году, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

Проверка сметных расчетов проводилась для определения их соответствия физическим объемам работ, конструктивным, организационно-технологическим и другим решениям, предусмотренным проектом.

«Документация, по которой получено положительное заключение, разработана для строительства дошкольного образовательного учреждения на 250 мест, расположенного по адресу: город Химки, улица Парковая, дом 7. Ввод в эксплуатацию объекта намечен на 2020 год», – сказал министр строительного комплекса Московской области Руслан Тагиев.

Строительство и проектирование детского сада осуществляется в рамках государственной программы Подмосковья «Строительство объектов социальной инфраструктуры» и финансируется из средств федерального, областного и муниципального бюджетов.