РИАМО - 16 авг. Главгосстройнадзор Подмосковья на этой неделе оштрафовал застройщиков на сумму 3,5 миллиона рублей за различные нарушения, говорится в сообщении пресс-службы службы надзорного органа.

«Главгосстройнадзором 12-13 августа по итогам рассмотрения дел об административных правонарушениях вынесены постановления о наложении штрафных санкций на застройщиков на сумму 3,55 миллиона рублей», – отметил начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Артур Гарибян.

За нарушение требований нормативных документов в строительстве вынесено 24 постановления на 1,5 миллиона рублей, еще два постановления на 505 тысяч рублей – за строительство без разрешения.

Четыре постановления на 80 тысяч рублей вынесли за эксплуатацию объектов без разрешения на ввод, одно постановление – за нарушение сроков направления извещения о начале строительства на 100 тысяч рублей, а также одно постановление на 500 тысяч рублей за нарушение порядка привлечения денежных средств граждан.

Еще два постановления на 205 тысяч рублей вынесли за нарушение проектной декларации и информационной открытости, пять постановлений на 270 тысяч рублей за нарушения в части предоставления отчетности застройщиков, три постановления на 380 тысяч рублей – за неисполнение предписания об устранении выявленных нарушений, одно постановление на 15 тысяч рублей за неисполнение обязанности по размещению информации в ЕИСЖС.

В отношении одной строительной компании вынесено постановление о прекращении производства по делу, восьми компаниям назначено наказание в виде предупреждения.