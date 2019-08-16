«Выхино» или «Парк культуры»: какая ты станция метро?
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«Выхино» или «Парк культуры»: какая ты станция метро? (1/13)
Что вы обычно делаете в понедельник утром?
«Выхино» или «Парк культуры»: какая ты станция метро? (2/13)
Где вас можно чаще всего встретить?
Фото Илья Питалев © РИА Новости
На работе, в метро
В фитнес-клубе, в парке
На выставке, фестивале, в кино
В пробке, на заправке
В театре, в библиотеке, на поэтическом вечере
«Выхино» или «Парк культуры»: какая ты станция метро? (3/13)
Во сколько вы ужинаете?
Фото Александр Кожохин © РИАМО
Не ем после 18:00
Поздно, когда доберусь до дома
Зависит от пробок, могу перекусить на заправке
На фуршете, всегда по-разному
В 19:00 под томик Бродского
«Выхино» или «Парк культуры»: какая ты станция метро? (4/13)
В пятницу вечером вы засиделись в баре, как будете добираться до дома?
Долго и мучительно на метро
Я не пью, доеду на машине
Дойду пешком, бар рядом с домом
На такси
Закажу услугу пьяный водитель
«Выхино» или «Парк культуры»: какая ты станция метро? (5/13)
Когда вы в последний раз были в музее?
Фото Евгений Биятов © РИА Новости
Даже не помню
Не хожу в музеи
Месяц назад на Мунка
Во время отпуска
На прошлой неделе
«Выхино» или «Парк культуры»: какая ты станция метро? (6/13)
Вы возвращаетесь домой поздно, а холодильник пустой, что будете делать?
Фото Liza Lagman Sperl © flickr.com
Довольствоваться духовной пищей
Лягу спать голодным
Куплю по пути шаурму
Пойду в магазин у дома
Закажу доставку еды или зайду в кафе
«Выхино» или «Парк культуры»: какая ты станция метро? (7/13)
На какие концерты вы ходите?
Фото Мария Ипполитова © РИАМО
Смотрю концерты по телевизору
Зависит от того, кто приезжает
Камерные концерты, в консерваторию
На «Музыку в метро»
На опен-эйры и концерты мировых звезд
«Выхино» или «Парк культуры»: какая ты станция метро? (8/13)
Кому в метро вы бы с радостью уступили место?
«Выхино» или «Парк культуры»: какая ты станция метро? (9/13)
Как чаще всего вы проводите выходные?
«Выхино» или «Парк культуры»: какая ты станция метро? (10/13)
Метро для вас – это …
Стресс, который помогает сжечь лишние калории
Дом родной
Средство передвижения, когда сломалась машина
Транспорт, где можно почитать
Место с бесплатным интернетом
«Выхино» или «Парк культуры»: какая ты станция метро? (11/13)
О чем вы говорите за утренним кофе?
«Выхино» или «Парк культуры»: какая ты станция метро? (12/13)
Вы опаздываете на работу?
«Выхино» или «Парк культуры»: какая ты станция метро? (13/13)
На какое мероприятие вы бы пошли?
Фото Анастасия Осипова © РИАМО
«Пикник Афиши», новую выставку в МАММ
На распродажу, концерт на День города, ярмарка меда
На лекцию о том, как стать успешным
На театральную премьеру, авторскую экскурсию
На забег, велопарад, йога-марафон
«Спортивная»
Ты – станция «Спортивная», потому что уже несколько лет на ЗОЖе – утром пробежка, вечером фитнес, в перерывах йога и бассейн. Где бы ты ни жил, транспорт ты рассматриваешь как способ сжигание калорий, а новую выставку - как возможность увеличить количество шагов в приложении.
«Парк культуры»
Ты – ходячая афиша, потому что всегда знаешь, где проходит новая выставка, когда состоится очередной маркет еды, где самый модный ресторан и кто хедлайнер на опен-эйре. В метро ты не обращаешь внимание на людей, потому что тебя интересует только вай-фай, где ты можешь узнать об очередном культурном событии и поделиться с друзьями.
«Коммунарка»
Возможно, ты родился за МКАДом и привык стоять в пробках, поэтому не успеваешь ходить на выставки, фестивали и ужинать дома. Возможно, ты живешь в Новой Москве, где уже есть метро или рядом с тобой открыли МЦК, но тебе это неважно, потому что ты не готов на него пересаживаться. Скорее всего, если у тебя сломается машина, ты пересядешь на каршеринг или закажешь такси, потому что это удобнее, помещается много сумок и детская коляска.
«Выхино»
Ты – «Выхино», потому что редко выбираешься на прогулки в центр, проводишь выходные в гипермаркете и любишь пожаловаться коллегам на толпы в метро. Наверное, чтобы доехать до работы, ты тратишь очень много времени и душевных сил, поэтому тебе не до модных концертов и новых выставок.
«Пушкинская»
Ты настолько любишь читать, что готов забыть об ужине и сне, если тебе подвернулась интересная книга. Наверное, ты гуляешь по бульварам и назначаешь встречи у памятников Пушкину, Маяковскому, Толстому или Достоевскому, чтобы подчеркнуть свой статус книголюба. Ты настолько погружен в книгу, что вряд ли заметишь беременную женщину или бабулю в метро, но с энтузиазмом будешь сравнивать пассажиров метро с известными писателями.
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