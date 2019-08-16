«Выхино» или «Парк культуры»: какая ты станция метро? 13 вопросов | Пройден 92 раза Пройди тест РИАМО и узнай, какая ты станция метрополитена по образу жизни. Начать тест

«Выхино» или «Парк культуры»: какая ты станция метро? (1/13) Что вы обычно делаете в понедельник утром? Фото pixabay.com © Бегаю в парке Спешу на работу в метро Стою в пробке на машине Смотрю афишу, ставлю лайки Сплю

«Выхино» или «Парк культуры»: какая ты станция метро? (2/13) Где вас можно чаще всего встретить? Фото Илья Питалев © РИА Новости На работе, в метро В фитнес-клубе, в парке На выставке, фестивале, в кино В пробке, на заправке В театре, в библиотеке, на поэтическом вечере

«Выхино» или «Парк культуры»: какая ты станция метро? (3/13) Во сколько вы ужинаете? Фото Александр Кожохин © РИАМО Не ем после 18:00 Поздно, когда доберусь до дома Зависит от пробок, могу перекусить на заправке На фуршете, всегда по-разному В 19:00 под томик Бродского

«Выхино» или «Парк культуры»: какая ты станция метро? (4/13) В пятницу вечером вы засиделись в баре, как будете добираться до дома? Фото Александр Манзюк © РИАМО Долго и мучительно на метро Я не пью, доеду на машине Дойду пешком, бар рядом с домом На такси Закажу услугу пьяный водитель

«Выхино» или «Парк культуры»: какая ты станция метро? (5/13) Когда вы в последний раз были в музее? Фото Евгений Биятов © РИА Новости Даже не помню Не хожу в музеи Месяц назад на Мунка Во время отпуска На прошлой неделе

«Выхино» или «Парк культуры»: какая ты станция метро? (6/13) Вы возвращаетесь домой поздно, а холодильник пустой, что будете делать? Фото Liza Lagman Sperl © flickr.com Довольствоваться духовной пищей Лягу спать голодным Куплю по пути шаурму Пойду в магазин у дома Закажу доставку еды или зайду в кафе

«Выхино» или «Парк культуры»: какая ты станция метро? (7/13) На какие концерты вы ходите? Фото Мария Ипполитова © РИАМО Смотрю концерты по телевизору Зависит от того, кто приезжает Камерные концерты, в консерваторию На «Музыку в метро» На опен-эйры и концерты мировых звезд

«Выхино» или «Парк культуры»: какая ты станция метро? (8/13) Кому в метро вы бы с радостью уступили место? Фото сайт мэра Москвы © Криштиану Роналду, Марии Шараповой, Лионелю Месси Беременной женщине, пожилому человеку, ребенку Ольге Свибловой, Леонардо Ди Каприо, Клоду Моне Редко бываю в метро Толстому, Пушкину, Достоевскому

«Выхино» или «Парк культуры»: какая ты станция метро? (9/13) Как чаще всего вы проводите выходные? Фото страница маркета в соцсети Вконтакте © С тележкой в гипермаркете На пробежке, в зале, на йоге, в бассейне С книжкой дома или в парке На даче, на прогулке, дома С друзьями на фестивале, маркете или в кино

«Выхино» или «Парк культуры»: какая ты станция метро? (10/13) Метро для вас – это … Фото Александр Манзюк © РИАМО Стресс, который помогает сжечь лишние калории Дом родной Средство передвижения, когда сломалась машина Транспорт, где можно почитать Место с бесплатным интернетом

«Выхино» или «Парк культуры»: какая ты станция метро? (11/13) О чем вы говорите за утренним кофе? Фото pixabay.com © О новом фильме Тарантино и распродажах Об отпуске и закрытии станций метро О погоде, зарплате, детях О книгах и спектаклях О новом способе похудеть

«Выхино» или «Парк культуры»: какая ты станция метро? (12/13) Вы опаздываете на работу? Фото pixabay.com © У меня свободный график Да, коллапс в метро Периодически из-за пробок Могу проехать станцию, если зачитаюсь Нет, у меня режим

«Выхино» или «Парк культуры»: какая ты станция метро? (13/13) На какое мероприятие вы бы пошли? Фото Анастасия Осипова © РИАМО «Пикник Афиши», новую выставку в МАММ На распродажу, концерт на День города, ярмарка меда На лекцию о том, как стать успешным На театральную премьеру, авторскую экскурсию На забег, велопарад, йога-марафон

«Спортивная» Ты – станция «Спортивная», потому что уже несколько лет на ЗОЖе – утром пробежка, вечером фитнес, в перерывах йога и бассейн. Где бы ты ни жил, транспорт ты рассматриваешь как способ сжигание калорий, а новую выставку - как возможность увеличить количество шагов в приложении. Фото Mikhail (Vokabre) Shcherba © flickr.com Поделиться результатом

«Парк культуры» Ты – ходячая афиша, потому что всегда знаешь, где проходит новая выставка, когда состоится очередной маркет еды, где самый модный ресторан и кто хедлайнер на опен-эйре. В метро ты не обращаешь внимание на людей, потому что тебя интересует только вай-фай, где ты можешь узнать об очередном культурном событии и поделиться с друзьями. Фото wikipedia.org © Поделиться результатом

«Коммунарка» Возможно, ты родился за МКАДом и привык стоять в пробках, поэтому не успеваешь ходить на выставки, фестивали и ужинать дома. Возможно, ты живешь в Новой Москве, где уже есть метро или рядом с тобой открыли МЦК, но тебе это неважно, потому что ты не готов на него пересаживаться. Скорее всего, если у тебя сломается машина, ты пересядешь на каршеринг или закажешь такси, потому что это удобнее, помещается много сумок и детская коляска. Фото Александр Манзюк © РИАМО Поделиться результатом

«Выхино» Ты – «Выхино», потому что редко выбираешься на прогулки в центр, проводишь выходные в гипермаркете и любишь пожаловаться коллегам на толпы в метро. Наверное, чтобы доехать до работы, ты тратишь очень много времени и душевных сил, поэтому тебе не до модных концертов и новых выставок. Фото wikipedia.org © Поделиться результатом

«Пушкинская» Ты настолько любишь читать, что готов забыть об ужине и сне, если тебе подвернулась интересная книга. Наверное, ты гуляешь по бульварам и назначаешь встречи у памятников Пушкину, Маяковскому, Толстому или Достоевскому, чтобы подчеркнуть свой статус книголюба. Ты настолько погружен в книгу, что вряд ли заметишь беременную женщину или бабулю в метро, но с энтузиазмом будешь сравнивать пассажиров метро с известными писателями. Фото wikipedia.org © Поделиться результатом

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