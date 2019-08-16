РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 16 авг. В подмосковных Люберцах открыли горячую линию для обращений жителей по вопросам реконструкции Октябрьского проспекта, сообщил журналистам глава городского округа Владимир Ружицкий.

Реконструкция Октябрьского проспекта – одной из главных и самых загруженных транспортных артерий Люберец – начнется осенью текущего года. Ежедневно по ней ездят десятки тысяч жителей столицы и Подмосковья. Масштабный проект реконструкции реализуется в соответствии с поручением губернатора Андрея Воробьева.

«Для информирования жителей об этапах реконструкции Октябрьского проспекта генеральным подрядчиком АО «Стройтрансгаз» создана горячая линия, по всем обращениям, поступившим на автоответчик, жители получат разъяснения специалистов», – сказал Ружицкий.

Он добавил, что свои вопросы жители могут задать по телефону: 8(495)332-79-99 или отправить по электронной почте: careline@stroytransgaz.com.

Проект реконструкции состоит из пяти этапов. Срок окончания работ – 2025 год.

На первом этапе запланировано увеличение количества полос движения с 4 до 6 от примыкания улицы Власова к Октябрьскому проспекту до путепровода с поворотом на улицу Волковская. Здесь будет построена эстакада над двумя загруженными перекрестками – на улицах Красная и Смирновская. Вкупе это позволит увеличить пропускную способность трассы на 35%, а среднюю скорость движения транспорта увеличить до 80 километров в час.

Также на данном участке Октябрьского проспекта построят два подземных пешеходных перехода, установят три светофора и семь автобусных остановок. Первый этап реконструкции Октябрьского проспекта планируется завершить в 2022 году.