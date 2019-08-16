РИАМО - 16 авг. В столичном парке «Зарядье» 17 августа состоится награждение победителей конкурса фотографии «Планета Москва», в Малом амфитеатре и Китайгородской стене будет открыта экспозиция из снимков города, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента градостроительной политики.

«Выставочное пространство состоит из 100 фотографий финалистов. Оно дополнено арт-объектами, выполненными в лучших традициях конструктивизма, и инсталляциями. Впервые участникам и гостям презентуют уникальное приложение дополненной реальности «AR Планета Москва», – заявил руководитель столичного департамента градостроительной политики, председатель жюри конкурса Сергей Левкин.

Он уточнил, что скачать приложение можно в AppStore и GooglePlay. Наведя смартфон на изображение, реальность дополняется виртуальной трехмерной информацией. Можно сфотографироваться через приложение и тут же сделать пост в соцсетях: Instagram, Twitter, Facebook, «ВКонтакте».

На конкурс в этом году поступило 3759 работ. В онлайн-голосовании на странице департамента в Facebook участвовали 200 работ, вошедших в шорт-лист по решению профессионального жюри. На странице «Активного гражданина» соревновалась 21 работа в специальной номинации «Строители в лицах. Ветераны-строители», где представлены портреты как действующих строителей, так и ветеранов отрасли.

Победу в голосовании на «Активном гражданине» завоевал Дмитрий Зверев со своей работой «Портрет метростроевца. На строительстве станции «Савеловская», набравшей почти 44 тысячи голосов.

На странице департамента в Facebook были отобраны три победителя – Ашот Григорян, представивший снимок «Крылатые качели» (262 лайка), Татьяна Белякова с фотографией «Кубинский бриллиант» (210 лайков) и Николай Портнов с работой «Фонтан у метро «ЦСКА» (195 лайков).