РИАМО - 16 авг. Подмосковье вошло в число лучших регионов страны с высокой эффективностью организации предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» за второй квартал текущего года, говорится в сообщении пресс-службы МФЦ Подмосковья.

Итоги данного рейтинга объявили в ходе VIII межрегионального форума «Центры «Мои документы» - основа сервисного государства». Мероприятие стартовало в Липецке в пятницу. В нем принимают участие специалисты Минэкономразвития РФ, госкорпорации «Росатом», руководители МФЦ страны. От Подмосковья участвует уполномоченный МФЦ региона Михаил Анисимов.

«В расчете рейтинга по комплексной оценке деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ по созданию и развитию сети центров «Мои документы» Минэкономразвития опиралось на такие показатели, как доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна»; соответствие единому фирменному стилю; реализация принципа «одного окна», - говорится в сообщении.

Также в данном рейтинге учитывался уровень удовлетворенности обращающихся в МФЦ жителей, предоставление госуслуг по экстерриториальному принципу в центрах и другие параметры.

«Обратная связь для МФЦ является одним из самых важных источников получения информации о центре, она является «двигателем» развития и совершенствования деятельности. В Подмосковье мониторинг качества предоставления услуг осуществляется на основании ответов граждан, полученных с использованием уникальной системы «Добродел», - отметил Анисимов.

Он уточнил, что в центрах госуслуг региона предполагают внедрить новый механизм мотивации операторов МФЦ на основе комбинированных оценок региональной и федеральной систем.

На сегодняшний день в регионе функционируют 123 офиса МФЦ. До конца текущего года в Подмосковье планируется открытие еще трех отделений.