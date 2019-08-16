РИАМО – 16 авг. Компания Google три раза не отреагировала на требование Роскомнадзора удалить с YouTube ролик, который оскорбляет государственные символы России – флаг и герб, закон об оскорблении госсимволов России вступил в силу в марте 2019 года, сообщает Федеральное агентство новостей.

Представитель пресс-службы Роскомнадзора подчеркнул, что ведомство находится с Google в постоянном рабочем взаимодействии, тем не менее, не всегда компания должным образом реагирует на требования российской стороны. Примером этого служит история с роликом, на кадрах которого видно, как неизвестные сжигают флаг РФ и производят оскорбительные действия в отношении герба страны. Скорее всего, видео было снято в Одессе, об этом говорит название ролика.

«В службу (Роскомнадзор – ред.) 31 июля поступило требование Генеральной прокуратуры об удалении с одной из страниц видеоматериала, в явной форме оскорбляющего государственные символы России. Роскомнадзор был вынужден уже трижды направлять в адрес компании Google – владельца хостинга – соответствующие уведомления, однако доступ к указанному в требовании Генпрокуратуры материалу до сих пор не ограничен», – говорится в сообщении.

Так, в случае размещения роликов, попадающих под этот закон, первый штраф может составить от 30 до 100 тысяч рублей.

«Повторное нарушение закона приводит к увеличению штрафа – от 100 до 200 тысяч рублей. Дальнейшие противоправные действия наказываются штрафом в размере от 200 до 300 тысяч рублей либо административным арестом до 15 суток», – дополняется в материале.