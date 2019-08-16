РИАМО - 16 авг. Следователи анализируют видеоролики, снятые пассажирами аварийно севшего на поле в Подмосковье самолета Airbus A-321 «Уральских авиалиний», сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

В рамках расследования уголовного дела по факту жесткой посадки самолета проведен значительный объем следственных действий. Ожидаются результаты расшифровки параметрических приборов.

«Следствием анализируются в том числе любительские видеоролики, отснятые пассажирами в момент полета и приземления воздушного судна», – говорится в сообщении.

Также следователи допросили членов экипажа и основную часть пассажиров. В настоящее время следственно-оперативная группа продолжает работу на месте ЧП.

Эксперты изучают техническую документацию, для изучения отобраны образцы топлива, которым было заправлено воздушное судно. Изучается орнитологическая обстановка в момент происшествия.

Утром 15 августа в поле в Раменском городском округе совершил жесткую посадку Airbus A-321 «Уральских авиалиний». После вылета из аэропорта «Жуковский» в оба двигателя лайнера попали птицы, в результате чего возникло их задымление. В момент инцидента на борту находилось 226 человек. Все остались живы, пострадали 76 человек.

Видео с места аварийной посадки самолета A321 в Раменском>>