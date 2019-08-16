РИАМО – 16 авг. В Мосгорсуде вынесли приговор украинскому бизнесмену Олегу Мкртчану, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы суда.

«Приговором Московского городского суда Олег Мкртчан признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 («Мошенничество» – ред.) Назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет с отбыванием в колонии общего режима, со штрафом в размере 900 тысяч рублей», – сказал собеседник агентства.

Он дополнил, что гражданский иск удовлетворен в полном объеме, в пользу истца взыскано свыше 198 миллиардов рублей.

По данным следствия, Мкртчан под видом легальных сделок в период с 2009 по 2013 год организовал получение через зарубежную офшорную компанию кредитных денежных средств Внешэкономбанка. Вину он не признал.

Известно, что среди арестованной недвижимости и имущества Мкртчана есть металлургические заводы в Тульской области и Ставропольском крае, а также активы Русской горно- металлургической компании (РГМК). Состояние бизнесмена оценивается в 1,25 миллиарда долларов. Он имеет гражданство в России и Украине.