РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 16 авг. Экофест проведут в подмосковном Красногорске 25 августа, жители смогут принять участие в экологическом квесте, приобрести тематические товары и узнать больше о бережном отношении к окружающей среде, сообщается в Instagram-аккаунте МАУК «Парки Красногорска».

Экофест пройдет 25 августа с 13:00 до 18:00 в Красногорском городском парке (вход с улицы Маяковского).

«На площадках экофеста гости фестиваля могут присоединиться к бесплатным мастер-классам для детей и взрослых, принять участие в квесте с гарантированными призами, посетить выставку-ярмарку экотоваров, позаниматься йогой и послушать интересные лекции», – говорится в сообщении.

Цель фестиваля – рассказать о разумном потреблении и устойчивом развитии общества, о том, какой вклад может внести каждый на пути к нему, немного изменив свои привычки. ⠀

«Одна из важных деталей фестиваля – капшеринг (многоразовые стаканы по залоговой стоимости). Гости за небольшой залог получают многоразовые стаканы, а в конце мероприятия они могут вернуть их и получить обратно свой залог. Стаканы отправятся в мойку и могут быть использованы на других мероприятиях», – добавляется в сообщении.

Организаторы фестиваля – АНО «Экологичные ресурсы» и движение «Раздельный сбор Красногорск» при поддержке МАУК «Парки Красногорска». ⠀