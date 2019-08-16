РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 16 авг. В подмосковных Люберцах фура не смогла проехать в узком тоннеле под железнодорожными путями, у нее развалился прицеп, сообщается в группе «Типичные Люберцы» в соцсети «ВКонтакте».

В пятницу днем в данной группе разместили видеозапись с моментом разрушения прицепа фуры. Авария произошла в железнодорожном тоннеле по направлению с Проектируемого проезда №4037 в сторону Волковской улицы.

«Люберецкая «дырка» (тоннель – ред.) поймала очередную фуру», – говорится в сообщении.

На видеозаписи видно, что кабина фуры проехала, а прицеп оказался слишком высоким и зацепился за потолок тоннеля. От этого он частично разрушился. Водитель смог выехать из тоннеля самостоятельно.