РИАМО - 16 авг. Количество птиц, обитающих у аэропорта «Жуковский» в Московской области, не превышает средние показатели по региону, сообщил зампред правительства Подмосковья - министр экологии и природопользования Московской области Дмитрий Куракин.

Утром 15 августа в поле в Раменском округе Подмосковья совершил жесткую посадку Airbus A-321 «Уральских авиалиний». После вылета из аэропорта «Жуковский» в оба двигателя лайнера попали птицы, в результате чего возникло их задымление. В момент инцидента на его борту находилось 226 человек. Все остались живы, пострадали 76 человек. СК возбудил уголовное дело.

«Орнитологический фон, который мы видели, вполне естественен для территорий подобного рода. Здесь есть естественные обитатели - утки, я не думаю, что они являются проблемой. Я не думаю, что здесь будет дополнительная работа в части птиц. Но мы должны закончить начатое и привести в порядок всю территорию, убрать остатки мусора», - сказал Куракин.

Он добавил, что рядом с аэропортом находится несколько водоемов, на которых обитают птицы. Сейчас комиссии предстоит определить количество птиц на этих водоемах и их экологическое состояние.

Ранее в сообщении пресс-службы Минэкологии Подмосковья указывалось, что вблизи аэропорта «Жуковский» находится значительное количество водных объектов (озера Глушица, Гидра, Генеральское, Игумное, Шиньево, реки Москва, Глушица, Чернавка, канал Хрипанька), где живут и питаются чайки, поскольку водные объекты являются для них естественной средой обитания.