РИАМО - 16 авг. Работы по реконструкции завода по выпуску теплоизоляционных материалов и фасонные изделий в Ступине завершены, обновленный корпус получил заключение о соответствии требованиям техрегламентов и проектной документации (ЗОС), говорится в сообщении пресс-службы Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

В рамках проекта по реконструкции складские зоны здания переоборудовали в цеха по изготовлению сухих теплоизоляционных смесей и фасонных изделий, а также возвели пристройку, в которой разместятся административно-бытовые помещения.

«Площадь производственного корпуса после реконструкции составила свыше 3 тысяч квадратных метров», – сказал начальник регионального надзорного ведомства Артур Гарибян.

Застройщиком на объекте выступило ООО «Инженерно-технический центр». Сейчас работы производственный корпус готовится к вводу в эксплуатацию после комплексной реконструкции.