РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 16 авг. В акушерском отделении Красногорской городской больницы №1 проведут День открытых дверей 17 августа, говорится в сообщении пресс-службы лечебного учреждения.

«Семнадцатого августа в акушерском отделении КГБ №1 пройдет День открытых дверей. Вы сможете поговорить с врачом акушером-гинекологом, который ответит на вопросы по беременности и родам, с неонатологом о грудном вскармливании и об уходе за ребенком», – говорится в сообщении.

В рамках Дня открытых дверей предусмотрена экскурсия в родильное и послеродовое отделения.

«Акушерское отделение КГБ №1 расположено по адресу: Красногорск, улица Карбышева, дом №2. Ждем вас 17 августа в 10:00 в приемном отделении. Предварительная запись не нужна», – заключается в сообщении.