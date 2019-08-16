РИАМО - 16 авг. Басманный суд Москвы не стал рассматривать дело экс-министра финансов Московской области Алексея Кузнецова в особом режиме, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы суда.

Кузнецов находился в международном розыске с 2010 года. В январе этого года он был выдан российским службам.

«Суд отказался рассматривать дело Кузнецова в особом режиме», - сказал собеседник агентства.

По версии следствия, в 2005-2008 годах Кузнецов входил в состав организованной преступной группы совместно с некоторыми должностными лицами правительства Подмосковья и иными соучастниками.

Ущерб, причиненный Московской области Кузнецовым, его заместителем Валерием Носовым и супругой Жанной Булах, превысил 14 миллиардов рублей. Деньги были перечислены на счета подконтрольных фирм и иностранных компаний. Расследование дела длилось 10 лет.