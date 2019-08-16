РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 16 авг. В офисе «Мой бизнес» подмосковных Люберец предприниматели округа теперь смогут получить по льготной цене услуги Регионального центра инжиниринга, сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.

«Создание сайтов, проведение финансового аудита, составление бизнес-планов – эти и другие меры поддержки можно получить по льготной цене в Региональном центре инжиниринга. Чтобы воспользоваться нужной услугой, предприниматель заполняет заявку, техзадание и передает их в офис «Мой бизнес», – сказал Ружицкий.

Он добавил, что оказывать поддержку предприятиям могут те организации, которые вошли в региональный реестр инжиниринговых компаний. Предприниматель оплачивает непосредственному исполнителю только 5% стоимости услуги, а остальные 95% оплачивает Региональный центр инжиниринга за счет бюджетных средств.

«Среди услуг центра инжиниринга – маркетинговые исследования, создание логотипов, брендирование продукции, проведение технических аудитов, технико-экономического обоснования, инвестиционных меморандумов, сертификация производимой продукции», – пояснил Ружицкий.

Он отметил, что также центр оказывает содействие в разработке программ модернизации, развития, технического перевооружения производства.

Офис «Мой бизнес» в Люберцах находится по адресу: улица Смирновская, дом №2.