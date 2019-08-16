РИАМО - 16 авг. На ряде улиц на юге столицы 17 и 18 августа введут ограничения в связи с проведением V Международного фестиваля фейерверков «Ростех», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В эти дни с 12:00 до 03:00 нельзя будет проехать по улице Борисовские Пруды (от Ключевой улицы до Каширского шоссе), также для движения транспорта будут закрыты Хордовый, Братеевский и Наташинский проезды и Проектируемый проезд №4902. Также на это время закроют проезд под Московорецким путепроводом от Проектируемого проезда №439 до Каширского шоссе, съезд с Каширского шоссе на улицу Борисовские Пруды в сторону области.

«С 16:00 до 00:30 также перекроют Батайский проезд и Поречную улицу от Батайского проезда до дублера Люблинской улицы; нечетную сторону дублера Люблинской улицы от Батайского проезда до Новочеркасского бульвара; улицу Маршала Голованова от Батайского проезда до Новочеркасского бульвара. По этим улицам смогут проехать только резиденты фестиваля и обладатели спецпропусков», – говорится в сообщении.

Также в субботу и воскресенье с 16:00 до окончания мероприятия перекроют дублер Каширского шоссе (в сторону области) от Шипиловской улицы до Орехового бульвара.

Кроме того, с 16:00 17 августа до 00:30 18 августа на нескольких участках будет запрещена остановка и стоянка транспорта. Оставить машину нельзя будет в Батайском проезде, на улице Маршала Голованова от Батайского проезда до Новочеркасского бульвара, дублере Каширского шоссе от Шипиловской улицы до Орехового бульвара, в боковом проезде Люблинской улицы от пересечения с Батайским проспектом.

Такие же ограничения введут с 16:00 18 августа до 00:30 19 августа.

«С 12:00 17 августа до 00:30 18 августа и в это же время с 18 по 19 августа остановку и стоянку машин запретят на участке улицы Борисовские Пруды от Хордового проезда до Ключевой улицы. Также в это время парковаться нельзя будет в районе дома №29А, строения 4, дома №10, дома №12, корпуса 1 и дома №16, корпуса 1 на улице Борисовские Пруды», – уточняется в материале.

С 20:00 17 августа до окончания фестиваля можно будет проехать только по двум полосам Братеевского моста в обоих направлениях.

Выделенные полосы на участке от станции метро «Каширская» до станции «Домодедовская» в эти выходные будут работать в обычном для будних дней режиме.

V Международный фестиваль фейерверков «Ростех» пройдет в Братеевском парке. Там представят свои пиротехнические работы команды из Аргентины, Италии, Испании, Канады, Пакистана, Португалии, России и Франции.

Так как в этом году темой мероприятия выбрали театр, в парке проведут мастер-классы по созданию полигональных масок, париков и усов, по постановке спектакля для японского портативного театра, а также расскажут историю создания театрального костюма и кукол и предложат посетить театр для малышей в возрасте от трех до пяти лет.

Вечером на фестивале выступят такие российские музыканты, как Елка и группа «Браво» – 17 августа, а также Дима Билан и Юлианна Караулова – 18 августа.