РИАМО - 16 авг. В Москве в одном из зданий на Земляном Валу загорелась вытяжка, пожар произошел на площади семь квадратных метров, из здания эвакуировали 12 человек, сообщил РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы ГУ МЧС РФ по столице.

«По адресу: улица Земляной Вал, дом 26, строение 1, произошло возгорание вытяжки в одноэтажном административном здании на площади семь квадратных метров. Возгорание было ликвидировано в 13:29», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что для безопасности из здания эвакуировали 12 человек. Информация о пострадавших не поступала.

По данным открытых источников, в этом здании работает кафе быстрого питания Burger King.