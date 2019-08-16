РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 авг. В доме №23 на Юбилейной улице подмосковных Люберец жители обнаружили змею, они вызвали спасателей, сообщил «РИАМО в Люберцах» сотрудник пресс-службы ГКУ МО «Мособлпожспас».

«В 02:30 16 августа поступил вызов по адресу: улица Юбилейная, дом №23. Жители одной из квартир в комнате рядом с телевизором обнаружили яркую змею», - сказал сотрудник.

На место выехали спасатели. Они обезвредили змею и забрали ее. В итоге оказалось, что змея неядовитая. Она сбежала от соседей и, скорее всего, по канализации пробралась в квартиру.

«Сейчас змея находится у нашего спасателя. За ней скоро приедут владельцы», - заключил собеседник портала.