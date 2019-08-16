РИАМО - 16 авг. С 16 сентября в Москве стартует программа экспортной акселерации для городских компаний в сфере здравоохранения, предпринимателям помогут быстро и эффективно увеличить объемы продаж на международном рынке, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Программа рассчитана на топ-менеджеров перспективных компаний-экспортеров, специализирующихся на производстве оборудования, изделий и расходных материалов медицинского назначения, медицинских ИТ, мебели, транспортных средств, а также представителей фармацевтических компаний и поставщиков отраслевых услуг.

«Пройти обучение смогут до трех специалистов от каждой из 50 компаний. При этом 85% затрат на участие в акселераторе компенсирует Московский экспортный центр (МЭЦ), подведомственный департаменту предпринимательства и инновационного развития города Москвы», – говорится в сообщении.

Программа рассчитана на шесть месяцев и будет проходить в несколько этапов. На первом специалисты оценят готовность компаний к полноценному экспорту. Прошедшие отбор получат специально разработанное исследование целевого рынка.

Второй этап включает коучинг перед выходом на зарубежный рынок. На основе полученных знаний компании смогут разработать дорожную карту. Участников ждут встречи с будущими партнерами, рекомендации по продвижению и воркшоп с участием международных экспертов.

На третьем этапе будет организована бизнес-миссия в одно из государств Азии, которая пройдет в марте 2020 года. Конкретную страну объявят по результатам голосования, запланированного на 26 августа. Бизнес-миссия позволит участникам обсудить с потенциальными клиентами возможности заключения экспортных контрактов.

«Город предоставляет столичным предпринимателям ряд инструментов для быстрого и эффективного продвижения товаров и услуг на зарубежный рынок. Один из них — покрытие большинства расходов компаний на участие в программах акселерации, нацеленных на увеличение объемов экспортных продаж», – подчеркнул руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

Он пояснил, что каждый участник предстоящего акселератора сможет лично пообщаться с признанными профильными экспертами, получить шорт-лист, включающий от пяти до 15 заинтересованных потенциальных партнеров и клиентов, а также дорожную карту выхода на целевой рынок.

Акселератор разработан Московским экспортным центром совместно с консалтинговой компанией PricewaterhouseCoopers (PwC). Подать заявку на участие в программе можно до 2 сентября на сайте программы.

Московский экспортный центр создан правительством Москвы для работы с предпринимателями по вопросам мер поддержки и продвижения продукции на российские и зарубежные рынки.