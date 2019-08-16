РИАМО - 16 авг. В столичной частной клинике ООО «Сон-Мед» пациентке во время операции по прерыванию беременности перфорировали матку и кишечник, причиной травмы стали грубые ошибки в работе врачей, говорится в сообщении пресс-службы Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) по Москве и Московской области.

После инцидента пациентку в тяжелом состоянии перевезли в государственную больницу, где она оперативно получила необходимые медицинские процедуры.

«По итогам проверки установлено, что пострадавшей сделали хирургический аборт без необходимых для подготовки к операции процедур – УЗИ и забора анализов», – отмечается в материале.

Также сотрудники клиники пошли в разрез с российским законодательством, когда собирались отправить пациентку домой сразу после окончания действия анестезии. Согласно закону, искусственное прерывание беременности пациентам с отягощенным акушерским анамнезом должно проводиться в условиях стационара.

Эксперты пришли к выводу, что действия врачей во время аборта привели к развитию опасных для жизни осложнений. При диагностике и их лечении сотрудники клиники также допустили грубые нарушения.

«Перед любой операцией в обязательном порядке проводится обследование пациента, включая анализ крови и УЗИ. Если клиника предлагает провести операцию без предварительного обследования – это незаконно и может привести к тяжелым последствиям, вплоть до летального исхода», — отметил руководитель управления Росздравнадзора по Москве и Московской области Андрей Плутницкий.

ООО «Сон-Мед» выдали предписание об устранении нарушений. Материалы проверки направили в столичное ГСУ СК для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). В органах начали доследственную проверку.