РИАМО – 16 авг. В результате голосования 24 тысяч пользователей метро удалось выбрать дизайн для второго поколения поезда «Москва», который будет отличаться более тихим ходом, большей вместительностью и комфортным салоном, сообщает ТАСС.

Лидером общественных симпатий стала маска поезда округлой формы с удлиненными вертикальными фарами. Это визуальное решение поддержали 35% участников голосования. Лучший вариант выбрали в течение 10 дней.

«Официально (голосование – ред.) проходило в демонстрационном павильоне Московских центральных диаметров около Киевского вокзала – здесь за понравившийся вариант пришли проголосовать около трех тысяч человек. Параллельно голосование за лучший вид поезда и обсуждение предложенных дизайнов развернулось в интернет-СМИ и в социальных сетях. Победивший вариант стал фаворитом как при голосовании в павильоне МЦД, так и в интернете», – отметил заместитель мэра Москвы в правительстве, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Вторым по популярности вариантом стал поезд квадратной формы, в котором близко расположены фары, за него отдали 25% голосов. На третьем месте с результатом 17% расположился дизайн поезда в форме трапеции с крупными фарами.

Поезд в новом дизайне пойдет по путям столичного метрополитена в следующем году. Сейчас по семи линиям ходят свыше 130 поездов «Москва» первого поколения. Их можно увидеть на Таганско-Краснопресненской, Филевской, Калужско-Рижской, Солнцевской, Большой кольцевой, Сокольнической и Некрасовской линиях.