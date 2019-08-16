РИАМО – 16 авг. В пространстве главного цеха объединения «Гжель» в Раменском городском округе 28 и 29 сентября планируют провести первый фестиваль «Гжель 2.0», сообщает электронная газета Российского союза туриндустрии.

«Во Всероссийском музее декоративно-прикладного искусства анонсировали проект «Гжель 2.0» – фестиваль, который 28-29 сентября пройдет в пространстве главного цеха объединения «Гжель». Его участниками станут студенты художественных вузов, промышленные дизайнеры», – говорится в сообщении.

Участники мероприятия познакомятся с мастерами, художественными династиями Гжели, примут участие в конкурсе творческих работ. В программе также заявили проведение воркшопа «Гжель 2.0 – территория молодых» и круглого стола.

Фестиваль проведут в рамках национального проекта «Культура». Организаторы мероприятия хотят придать новое звучание старинному промыслу, представить его в виде интересного, конкурентоспособного продукта.

«Гжель незаслуженно забыта. А ведь первое упоминание о ней относится к 1328 году. В XVIII веке уже больше 100 семей занимались керамическим промыслом. Гжель – настоящая колыбель русской керамики, промыслу уже более 600 лет», – пояснила глава сельского поселения Гжельское Галина Голинкова.

Организаторы надеются, что фестиваль в Гжели позволит выработать единый ключ к решению похожих проблем, например, с исчезающей кисловодской керамикой, федоскинской росписью.

«А вы посмотрите, в каком плачевном состоянии Гусь-Хрустальный! Надо включить в нашу работу общий подход к восстановлению и других промыслов. Гжель – отличная стартовая площадка для этого», – дополнила председатель наблюдательного совета фонда Елисаветинско-Сергиевского просветительского общества Анна Громова.

Предполагается, что решением по сохранению данного ремесла в Подмосковье может стать создание туристического кластера «Гжель», который предполагается начать реализовывать уже в этом году. Его разработкой занимаются РСТ, администрация Раменского городского округа и представители турбизнеса во взаимодействии с местными предпринимателями и художниками.

Гжель существует уже около 700 лет. Гжельская керамика – неотъемлемая часть национальной культуры. Ее история неразрывно связана с историей России.

Гжельские мастера на протяжении веков находились в постоянном поиске новых технологий и художественных решений. Привычная бело-синяя роспись появилась сравнительно недавно – в середине прошлого века. До этого большой популярностью пользовалась майоликовая посуда с цветной росписью. Яркие, сочные цвета радовали глаз, но недолго. Глазурованная глина, обожженная при низких температурах, не отличалась долговечностью.

При Петре I в Россию из Голландии пришла мода на сине-белую роспись на фаянсе. Знаменитый дельфтский фаянс пришелся по вкусу и гжельским мастерам. Использовав идею, они привнесли в нее свое, русское содержание, сделав уже тогда бело-синюю роспись своим стилем.