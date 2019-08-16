РИАМО – 16 авг. Командир самолета «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов извинился перед пассажирами за вынужденную посадку борта в Московской области, он огорчен тем, что не сумел доставить граждан из аэропорта «Жуковский» в Симферополь, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Виноват, что так получилось, что их не доставил до места назначения», – заявил Юсупов в ходе пресс-конференции в Екатеринбурге.

Он пожелал всем пострадавшим в ходе экстренной посадки лайнера скорейшего выздоровления.

Утром 15 августа в поле в Раменском округе Подмосковья совершил жесткую посадку Airbus A-321 «Уральских авиалиний». После вылета из аэропорта «Жуковский» в оба двигателя лайнера попали птицы, в результате чего возникло их задымление. В момент инцидента на его борту находилось 226 человек. Все остались живы, пострадали 76 человек. СК возбудил уголовное дело.