РИАМО – 16 авг. Борт сообщением Москва – Уфа вернулся в аэропорт «Внуково» из-за попадания стаи птиц в лобовое стекло, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы авиакомпании Utair.

«Рейс Москва-Уфа вернулся во «Внуково» из-за попадания на взлете в стаю птиц. Попадание в лобовое стекло. Стекло целое. Посадка благополучная. Авиакомпания меняет самолет», – заявил собеседник агентства.

Он дополнил, что вылет в столицу Башкирии перенесли на 15:30 (по московскому времени).