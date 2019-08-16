РИАМО - 16 авг. Врачи Ступинской центральной районной клинической больницы (СЦРКБ) прооперировали 36-летнюю женщину с правосторонним гемотораксом – сгустком крови в пространстве плевры в легком, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

Жительница Домодедова приехала в городской округ Ступино, чтобы погостить у сестры. Ранее у нее была бытовая травма – перелом восьмого ребра. Женщина обращалась в больницу, но из-за того, что самочувствие ее не подводило, от госпитализации отказалась. Спустя несколько дней ее экстренно доставили в приемное отделение районной больницы.

«Поступившей пациентке была диагностирована клинико-рентгенологическая картина правостороннего гемоторакса. Выполнено дренирование плевральной полости. Получена лизированная кровь в небольшом количестве, однако сгусток крови больших размеров сохранялся», – сказал проводивший операцию заведующий хирургическим отделением СЦРКБ Макар Хачатуров.

Компьютерная томография подтвердила диагноз. Врачи решили провести уникальную операцию – санационную торакоскопию. До этого подобные хирургические вмешательства в больнице не проводили. Раньше врачи прибегали к торакотомии – разрезу на грудной клетке, через который извлекался сгусток крови. Торакоскопия – это более деликатная операция которая проводится с помощью современного оборудования через небольшие проколы.

«Благодаря грамотной совместной работе анестезиологов и хирургов оперативное лечение прошло успешно», – отметил Хачатуров.

Женщина остается в больнице под наблюдением медиков. Врачи следят за динамикой расправления легкого. Кроме того, пациентка проходит антибактериальную и анальгетическую терапию, которая снизит риск развития гнойных процессов в плевральной полости.