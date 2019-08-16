РИАМО – 16 авг. Работы по реконструкции еще пяти развязок на МКАД планируют начать в конце 2021 – начале 2022 года, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента строительства.

«Это развязки на пересечении с Алтуфьевским шоссе, Осташковским шоссе, улицами Липецкая, Верхние Поля и Капотня. В настоящее время по этим объектам идут проектно-изыскательские работы», – заявил руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

В процессе реконструкции развязки на пересечении МКАД с Алтуфьевским шоссе предстоит построить и реконструировать в общей сложности 2,8 километра дорог. На участке появится новый путепровод протяженностью 430 метров. Также будут реконструированы путепроводы по основному ходу Алтуфьевского шоссе протяженностью 140 метров.

На развязке с Осташковским шоссе в общей сложности предстоит построить и реконструировать более 5,3 километра дорог, в том числе два путепровода. На пересечении с Липецкой улицей в общей сложности оборудуют почти 8,5 километра дорог, шесть искусственных сооружений и четыре внеуличных пешеходных перехода.

Работы по развязкам на пересечении с улицей Верхние Поля и улицей Капотня планируется провести по проекту реконструкции МКАД на участке от Бесединского шоссе до Косинского шоссе.

Всего предстоит построить и реконструировать 12,450 километра дорог, в том числе семь искусственных сооружений, три пешеходных перехода.