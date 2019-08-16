РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 16 авг. В подмосковном Подольске на стадионе «Труд» бегала лиса, по просьбе жителей спасатели ее поймали и выпустили в лес, сообщил «РИАМО в Подольске» старший эксперт Подольского территориального управления силами и средствами (ТУ СиС) по воспитательной работе и работе со СМИ Альберт Леднев.

«Не совсем обычным делом пришлось заниматься 15 августа спасателям поисково-спасательного отряда №17 Подольского территориального управления силами и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас». В 09:40 в диспетчерскую 309 пожарной части поступил сигнал о присутствии лисы в многолюдной городской черте Подольска в районе стадиона «Труд», – сказал Леднев.

По его словам, смена спасателя 2 класса Сергея Андрианова к месту обнаружения непрошеного гостя выехала немедленно. Обнаружив лису с темным окрасом шерсти спасатели с помощью спецсредств для поимки собак поймали животное, потратив на это почти час времени.

«Никто при проведении операции не пострадал и травмирован не был. Версия о том, что животное может быть домашним, отпала сама собой. Ни ошейника, ни следов от ношения ошейника на шее животного обнаружено не было, да и недовольный оскал лисицы говорил сам за себя, не позволяя спасателям расслабиться ни на минуту, – добавил Леднев.

Он уточнил, что смена спасателей пыталась пристроить лису в гастролирующий цирк или в городскую ветеринарную клинику, но от нее все отказались. Никто не захотел брать на себя ответственность за дикое животное, к тому же от него шел сильный запах. Спасатели выпустили животное в естественную среду его обитания.