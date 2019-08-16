РИАМО - 16 авг. Пятнадцать поездов «Иволга 2.0» запустят в конце нынешнего года на маршруты Московских центральных диаметров (МЦД), сообщил в пятницу журналистам начальник управления развития рельсовых видов транспорта департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Андрей Акимов.

«Иволга 2.0» была доработана заводом производителем с учетом пожеланий и запросов от наших пассажиров. Проект Московских центральных диаметров… Мы считаем, что это мегапроект, который с нетерпением ждем мы сами, ждут люди», - сказал Акимов.

Он отметил, первые два диаметральных маршрута, которые свяжут через центр столицы подмосковные города Одинцово и Лобня, Нахабино и Подольск, будут запущены уже в ноябре этого года. При этом ожидается, что к 2023 году маршрутов МЦД будет уже пять. На данный момент новые маршруты проходят предпроектную проработку.

«Что касается самого проекта, мы его делим на несколько ключевых направлений - инфраструктура, подвижной состав, пассажирские сервисы. Новые поезда - это половина успеха, потому что люди проводят большую часть времени в поезде. Мы хотели бы, чтобы люди с комфортом проводили это время, поэтому новый поезд «Иволга» учитывает все потребности, учитывает тот успешный опыт, который мы применили в метрополитене при разработке подвижного состава и на МЦК», - добавил Акимов.

По его словам, для МЦД поставят 15 новых поездов «Иволга». Модель «Иволга 2.0» отличается усовершенствованием всех пользовательских узлов.

«Все изменения, которые есть от «Иволги 1.0» к «Иволге 2.0», пользовательские. Например, в первой «Иволге» есть USB-зарядки, но во второй их больше, они в каждом кресле. В первой модели есть экраны и достаточное количество навигации, но во второй экраны еще больше и информация еще доступней. Все, что было, мы усовершенствовали», - уточнил директор по развитию диаметральных маршрутов ЦППК Артем Царев.

МЦД-1 и МЦД-2 - это 132 километра пути, 66 станций, с 27 из которых можно будет пересесть на метро, Московское центральное кольцо или радиальные направления железной дороги.