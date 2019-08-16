РИАМО - 16 авг. В Московской области подвели итоги голосования за ремонт школ, в нем приняли участие свыше 57 тысяч жителей, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Подмосковья – министра образования региона Ольги Забраловой.

«В Подмосковье завершилось голосование за включение школ в план капитального ремонта и благоустройства. Всего свой голос за образовательное учреждение отдали свыше 57 тысяч жителей, мы получили почти 60 тысяч комментариев», – сказала Забралова.

По ее словам, больше всего жителей проголосовало за школы на территории Балашихи, Наро-Фоминска, Лобни, Чехова, Шатуры и Егорьевска. Результаты голосования будут учтены при формировании программы ремонта.

«Также обратим особое внимание на комментарии. Обратная связь от жителей очень важна, она помогает наметить цели для дальнейшей работы. Впереди нас ждет новый учебный год. Очень важно, чтобы ребята провели его в комфортных условиях, в классах, оборудованных всем необходимым. Совместными усилиями мы выявим недоработки и направим все силы на их устранение в ближайшем будущем», – отметила Забралова.

Голосование проходило с 25 июля по 15 августа на портале «Добродел». В нем принимало участие порядка 1,3 тысячи школ.