РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 16 авг. Артисты люберецкого театра кукол «Радуга» принимают участие в региональном сезоне литературных праздников для детей с ограниченными возможностями здоровья «Детство – это краски радуг», сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Несколько лет назад в Подмосковье стартовал проект Губернской библиотеки «Детский библиобус», который ежегодно пополняется новыми маршрутами и вовлекает детей в удивительный мир чтения. В августе Губернская библиотека совместно с люберецким театром кукол «Радуга» открыла новый сезон литературных праздников для детей с ограниченными возможностями», – сказал Ружицкий.

В этом году литературный праздник запланирован в четырех реабилитационных центрах Подмосковья. Он уже состоялся в Реутове, а теперь пройдет в Истре, Долгопрудном и Воскресенске.

«Это интерактивные детские спектакли, в которых сказочные персонажи задействуют зрителей в игре и с помощью книг раскрывают их внутренний мир, пробуждают фантазию», – подчеркнул Ружицкий.

Праздник «Детство – это краски радуг» проводится в рамках проекта «Детский библиобус» при поддержке министерства культуры Московской области.