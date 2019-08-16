РИАМО – 16 авг. Представитель Либертарианской партии рассказал, что партия отказалась проводить митинг в центре столицы 25 августа, сообщает РИА Новости.

«Причины такого решения пока неизвестны. Во вторник партия подала заявление в мэрию на согласование шествия от Страстного бульвара до проспекта Сахарова, где позже пройдет митинг. Столичные власти предложили провести мероприятие без шествия по бульварам. Либертарианская партия согласилась на эти условия», - говорится в сообщении.

Ранее столичные власти санкционировали проведение митинга КПРФ за честные выборы на проспекте Академика Сахарова, акция состоится 17 августа. Предполагается, что в митинге примут участие до 5 тысяч человек. Акция продлится с 12:00 до 15:00.

Кроме того, мэрия Москвы не санкционировала митинг и шествие за свободные выборы, которые планировалось провести 24 августа в центре города, а также митинг в парке Победы.