РИАМО - 16 авг. Мужчина, задержанный в Котельниках за стрельбу из охотничьего ружья в помещении парикмахерской, раскаялся в своем поступке.

Видеозапись допроса мужчины в отделе полиции опубликовало подмосковное ГУ МВД.

«В содеянном раскаиваюсь. Что я сделал? Я никого не убил», – заявил мужчина.

Также он сказал, что ранее был судим и получил условный срок.

Инцидент со стрельбой произошел накануне в микрорайоне Белая Дача городского округа Котельники. Неизвестный мужчина произвел одиночный выстрел, после чего забаррикадировался в эконом-парикмахерской. После шестичасовых переговоров его задержали бойцы Росгвардии.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 213 УК РФ «Хулиганство с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия».

Как установили полицейские, стрелок – это местный житель 1968 года рождения. По имеющимся сведениям, к инциденту привел конфликт на бытовой почве.