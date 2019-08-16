РИАМО - 16 авг. Подмосковные следователи МВД возбудили новое уголовное дело в отношении криминального авторитета Александра Окунева, известного по прозвищу Саша Огонек, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

В августе 2018 году Огонька задержали на трассе М-7 в Подмосковье. Во время досмотра у него нашли сверток, в котором находилось около 4 грамм героина. Суд приговорил его к 10 месяцам лишения свободы. Позже следователи выяснили, что за осужденным с 1994 года занимал высшее положение в преступной иерархии и носил звание «вор в законе».

«Окунев осуществлял координацию действий ОПГ на территории Красногорского, Волоколамского и Солнечногорского районов Московской области (ныне городские округа Солнечногорск, Красногорск, Волоколамский городской округ – ред.) и Северного округа Москвы. Кроме того, он принимал непосредственное участие в разделе сфер преступного влияния и преступных доходов», – отметила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Подмосковью Татьяна Петрова.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 210.1 УК РФ «Занятие высшего положения в преступной иерархии».