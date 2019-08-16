РИАМО – 16 авг. Горожане cмогут больше узнать о курганах и селищах в столичном районе Митино, сделать это можно, используя установленную в ландшафтном парке табличку с QR-кодом, говорится в сообщении пресс-службы Мосгорнаследия.

Так, достаточно навести на код камеру мобильного телефона и открыть страницу с информацией о территории на портале «Узнай Москву».

«В Митине, где сейчас разбит парк, первые люди начали селиться еще в I тысячелетии до нашей эры: здесь можно найти следы селищ и городищ, древние курганы, фрагменты старой трассы – волока. Но не все посетители парка знают о том, насколько это важное для истории нашего города место. Мы решили, что здесь необходима такая табличка с кодом: с ее помощь можно моментально узнать об истории парка, археологических памятниках, а также о древних жителях района, их образе жизни, занятиях и ремеслах», – сказал руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

Он добавил, что там же можно найти экскурсионный маршрут: специалисты составили его таким образом, чтобы за час можно было обойти самые интересные точки данной территории.

В настоящее время на территории парка находятся 12 памятников археологии: 2-е Спас-Тушинское селище (XII-XVI веков); 1-й и 2-й Спас-Тушинские курганные могильники (XII -XIII веков); 2-е Спас-Тушинское городище (XII век до нашей эры – VI век нашей эры); селище при 2-м Спас-Тушинском городище (I тысячелетие до нашей эры – I тысячелетие нашей эры); 3-е Спас-Тушинское селище (XII-XIII веков); 3-й Спас-Тушинский курганный могильник (XII-XIII веков); 4-е Спас-Тушинское селище (XII-XIII веков); 3-е Митинское селище (XII-XV веков); 2-е Митинское селище (XII-XV веков); 1-е Митинское селище (XII-XIII, XVI веков); Волоколамский тракт у деревни Пенягино (XIV-XIX веков) и трасса древнего волока от реки Москвы до Пятницкого шоссе (I тысячелетие до нашей эры – XIII век).

Емельянов напомнил, что таблички с информацией о памятниках архитектуры и археологии столицы начали устанавливать в 2012–2014 годах в рамках пилотного проекта правительства Москвы. Всего было установлено свыше 700 штук. В прошлом году Мосгорнаследие провело мониторинг по всем адресам: в надлежащем состоянии оказалось около 400 табличек. В этом году планируется размещение 200 новых.

Информационные таблички с QR-кодом представляют собой небольшую пластиковую доску размером 30 на 40 сантиметров. На ней указано официальное название памятника, а также напечатан QR-код, который можно считать с помощью камеры мобильного телефона или специального приложения.

Отсканировав код, пользователь переходит на страницу конкретного объекта на информационном портале «Узнай Москву», где есть небольшая историческая справка (на русском и английском языках), информация о состоянии, архивные и современные фотографии, фото до и после реставрации, аудио- и видеоэкскурсии.