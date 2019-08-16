РИАМО - 16 авг. В женской консультации Дзержинской городской больницы переоборудовали холл для пребывания пациентов, обустройство зала произошло в рамках проекта «Бережливая поликлиника», говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«Новый холл оборудован удобными местами для сидения, телевизором и стендами, на которых размещена важная информация для будущих мам», - говорится в сообщении.

В Минздраве Подмосковья уверены, что изменения сделают пребывание беременных и будущих мам в Дзержинской больнице более комфортным.

Проект «Бережливая поликлиника» запустили на территории Московской области в 2018 году. Его главная цель — сделать обслуживание в медучреждениях региона доступным и комфортным для всех жителей Подмосковья.