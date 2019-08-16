РИАМО - 16 авг. Сведения в отношении фирмы «Поликорд-Юг» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков по факту уклонения от подписания заключенного контракта, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области.

Жалобу на фирму подала контрактная служба города Дубны. Согласно представленным сведениям, учреждение направило в адрес общества проект контракта в установленный законом срок. Однако компания уклонилась от заключения контракта на поставку дидактического и методического оборудования для диагностики и коррекционно-развивающих занятий.

«На заседании комиссии УФАС не представило доказательств наличия объективных причин для неподписания проекта контракта в установленные законом сроки. Управление пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «Поликорд-Юг» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков», – отмечается в сообщении.