РИАМО - 16 авг. Строительство жилого комплекса RiverSky началось на юге Москвы в рамках крупного городского проекта по редевелопменту бывшей промышленной зоны, ограниченной Симоновской набережной, улицами Восточная, Мастеркова, Автозаводская и береговой линией Москвы-реки, говорится в сообщении Москомстройинвеста.

Застройщиком ЖК RiverSky выступает ГК «Инград», подрядчиком – ООО «Эста Констракшен».

«К возведению запроектированы восемь корпусов. В рамках первого этапа планируется построить корпуса №№1, 2, 3 и подземную автостоянку. Завершить строительство ЖК застройщик планирует не позднее четвертого квартала 2021 года», – говорится в сообщении.

Также «Инград» планирует построить на территории еще один жилой комплекс и реконструировать стадион «Торпедо» имени Эдуарда Стрельцова.

«Для города важно, чтобы территория бывших промзон развивалась органично, появлялись не только жилые комплексы, но и социальные объекты, общественные пространства. Нужно создавать здоровый микроклимат для проживания людей. Так, по городской программе редевелопмента промзон на территории Симоновской набережной будет укреплен берег, появится удобная автодорога, построят школу и другие соцобъекты. Превратить промзону в комфортное городское пространство планируется к началу 2024 года», – отметила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Ранее на данной территории находилась нефтебаза и размещались другие промышленные объекты.