РИАМО – 16 авг. В городском округе Солнечногорск нарушили порядок проведения электронного аукциона на выполнение работ по комплексному благоустройству дворовой территории, говорится в сообщении пресс-службы Московского областного УФАС России.

Была рассмотрена жалоба ООО «ПроектМастер» на действия администрации городского округа Солнечногорск и муниципального казенного учреждения «Закупки» при проведении электронного аукциона на выполнение работ по комплексному благоустройству дворовой территории в деревне Голубое.

«Согласно доводу жалобы, организаторы торгов неправомерно отклонили заявку общества от участия в электронном аукционе», – отмечается в сообщении.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, и изучив представленные доказательства, управление пришло к выводу о неправомерности действий. Жалобу ООО «ПроектМастер» признали обоснованной.

Помимо этого, Московское областное УФАС России выдало администрации городского округа и МКУ «Закупки» обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.