РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 16 авг. В парке «Наташинские пруды» подмосковных Люберец 17 августа пройдет экологический фестиваль «ЭкоТуса», сообщается в группе городских парков в соцсети «ВКонтакте».

«Приглашаем вас на экологический фестиваль «ЭкоТуса», который пройдет в субботу, 17 августа, в парке культуры и отдыха «Наташинские пруды». Цель мероприятия – привлечь внимание общества к вопросам экологии и охраны окружающей среды», – говорится в сообщении.

В материале добавляется, что в рамках фестиваля пройдет образовательная лекция от специалиста-эколога и экологическая игра-стратегия. Общественная организация «РосМолСпорт Московской области» представит спортивную программу. Начало в 13:00.

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