РИАМО - 16 авг. Московское областное управление ФАС признало ООО «Каир» и ООО «Эволюшн Групп» нарушителями закона о защите конкуренции в части заключения устного картельного соглашения на торгах, проводимых фирмой «Транснефть-Охрана», говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области.

«В ходе торгов участники аукционов ООО «Каир» и ООО «Эволюшн Групп» отказались от конкурентной борьбы и действовали в интересах друг друга: обменивались информацией и использовали единую инфраструктуру при подаче заявок и ценовых предложений», – отмечается в сообщении.

Данные юридические лица подали по одному ценовому предложению с незначительным снижением цены, вследствие чего ООО «Эволюшн Групп» смогло заключить государственный контракт на сумму более 13 миллионов рублей.

Фирмы до вынесения решения по указанному делу добровольно заявили о заключении недопустимых соответствии с антимонопольным законодательством соглашений.