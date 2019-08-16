РИАМО - 16 авг. Подмосковный аэропорт «Жуковский» намерен плотно сотрудничать с ЛИИ имени Громова и выступает за нововведения, которые помогут оградить аэродром от птиц, сообщил журналистам в пятницу первый заместитель генерального директора «Рампорт Аэро» Евгений Солодилин.

Самолет рейса Жуковский – Симферополь 15 августа сразу после вылета из аэропорта совершил экстренную посадку в кукурузном поле на территории Раменского городского округа, на борту находились 226 человек. По данным экстренных служб, в двигатели лайнера попали птицы. За медицинской помощью после ЧП обратились 76 человек.

«Мы за нововведения, тот случай, который <…> произошел, он беспокоит и будет беспокоить. Мы с институтом имени Громова работаем, с местными, региональными властями работаем, чтобы максимально оградить аэродром от птиц. Но такие инциденты, к сожалению, происходят по всему миру», - сказал Солодилин.